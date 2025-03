Alcolumbre diz que Senado dará a devida atenção ao projeto de isenção do IR "com zelo e responsabilidade"

"Cumprimento o presidente Lula pelo envio ao Congresso Nacional do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até 5 mil reais a partir de 2026", diz Alcolumbre na nota, avaliando a proposta como "uma medida que faz parte da Reforma Tributária e reforça o compromisso com o equilíbrio e o desenvolvimento econômico do país".

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)