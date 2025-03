Astronautas da Nasa "Butch e Suni" retornam à Terra após longa missão no espaço

Viver no espaço por meses pode afetar o corpo humano de várias maneiras, levando desde a atrofia muscular até uma possível deficiência visual.

Wilmore e Williams registraram 286 dias no espaço na missão -- mais do que a duração média de seis meses da missão na ISS, mas muito aquém do recordista americano Frank Rubio. Seus 371 dias contínuos no espaço, que terminam em 2023, foram o resultado inesperado de um vazamento de líquido refrigerador em uma espaçonave russa.

