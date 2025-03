Governo Trump reintegra quase 25.000 trabalhadores demitidos após ordem judicial

As demissões em massa, parte do amplo expurgo da força de trabalho federal promovido por Trump, foram amplamente divulgadas, mas os autos do processo são o primeiro relato completo das demissões feito pelo governo.

A maioria das agências disse que demitiu algumas centenas de trabalhadores. O Departamento do Tesouro demitiu cerca de 7.600 pessoas, o Departamento de Agricultura cerca de 5.700 e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos mais de 3.200, de acordo com os registros.

Em 13 de março, o juiz distrital dos EUA James Bredar disse que as demissões em massa de trabalhadores em estágio probatório, que começaram no mês passado, eram ilegais e ordenou que os trabalhadores fossem reintegrados enquanto aguardam novos litígios.

A decisão não impediu as agências de demitir trabalhadores, mas questionou a maneira como as demissões em massa foram conduzidas. O tribunal disse que as agências deveriam ter seguido as regras para conduzir demissões em massa.

Trabalhadores em estágio probatório geralmente têm menos de um ano de serviço em suas funções atuais, embora alguns sejam funcionários federais de longa data.

Bredar, em uma breve ordem na terça-feira, disse que parecia que as agências "fizeram progresso significativo em direção à conformidade" com sua decisão. Ele ordenou que as agências o atualizassem sobre o progresso na reintegração de trabalhadores até a tarde de segunda-feira, afirmando que esperava "conformidade substancial".