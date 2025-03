Hospitais de Gaza ficam sobrecarregados com centenas de feridos após ataque israelense

"Recebemos nada menos que 400 casos em menos de duas horas", disse Mohammad Qishta, médico de emergência da organização Médicos Sem Fronteiras que trabalha no Nasser Hospital em Khan Younis.

"Havia alguns casos graves, como queimaduras... queimaduras de terceiro grau no rosto, amputações, ferimentos na cabeça, ferimentos no peito", afirmou ele.

As autoridades de saúde de Gaza emitiram um comunicado urgente na terça-feira pedindo aos moradores que doem sangue, dizendo que os estoques de diferentes tipos de sangue haviam se esgotado.

O sistema de saúde de Gaza foi devastado pela campanha militar de 15 meses de Israel, lançada em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, colocando muitos dos hospitais do território fora de ação, matando médicos e reduzindo suprimentos cruciais.

Embora um cessar-fogo tenha entrado em vigor em janeiro, as negociações para a transição para uma segunda fase do acordo foram paralisadas em fevereiro. Israel anunciou que estava cortando toda a ajuda, incluindo suprimentos médicos, para Gaza em 2 de março devido a uma disputa com o Hamas sobre a próxima fase do acordo.

"A entrada de todos os produtos e suprimentos na Faixa de Gaza será interrompida", disse o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na ocasião.