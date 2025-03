Israel avisa que mais ataques aéreos estão por vir após dois meses de trégua

O Hamas, que ainda mantém 59 dos cerca de 250 reféns que, segundo Israel, o grupo capturou em seu ataque de 7 de outubro de 2023, acusou Israel de prejudicar os esforços dos mediadores para negociar um acordo permanente para pôr fim aos combates, mas o grupo não fez nenhuma ameaça de retaliação.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que ordenou os ataques porque o Hamas havia rejeitado propostas para garantir a extensão do cessar-fogo.

Netanyahu pediu aos habitantes de Gaza que saíssem do caminho do perigo e se mudassem para áreas mais seguras, culpando o Hamas por todas as mortes de civis.

"De agora em diante, Israel agirá contra o Hamas com força crescente. E, de agora em diante, as negociações só ocorrerão sob fogo", disse ele, falando da base militar de Kirya, em Tel Aviv.

"O Hamas já sentiu o golpe de nosso braço nas últimas 24 horas. E eu quero lhes assegurar: Isso é apenas o começo."

Os ataques atingiram casas e acampamentos de tendas do norte ao sul da Faixa de Gaza. Testemunhas disseram que um avião israelense disparou mísseis contra a Cidade de Gaza no final da terça-feira.