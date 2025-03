Juiz pede mais detalhes sobre voos conforme governo Trump defende deportações

A publicação de Trump marcou a primeira vez durante seu segundo mandato como presidente que ele pediu o impeachment de um juiz. Os republicanos do Congresso, o bilionário Elon Musk e outros aliados de Trump tem pedido o impeachment de juízes federais ou atacado sua integridade em resposta a decisões judiciais que têm desacelerado as ações do governo.

Membros importantes do Judiciário federal dos EUA alertaram na semana passada sobre um número crescente de ameaças dirigidas a seus pares e descreveram como "preocupantes" os pedidos de impeachment de juízes por causa de suas decisões.

Horas após o pedido de impeachment de Boasberg feito por Trump, o parlamentar republicano Brandon Gill disse no X que havia apresentado proposta de impeachment contra o juiz na Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos.

Para destituir um juiz do cargo, a Câmara precisa aprovar a proposta de impeachment por maioria simples de votos e, em seguida, o Senado precisa ter os votos de uma maioria de pelo menos dois terços para condenar o juiz. Os republicanos controlam as duas Casas do Congresso, mas não têm a maioria de dois terços no Senado.