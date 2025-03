No Líbano, ataques israelenses apontam para um cessar-fogo precário

Os militares israelenses informaram que atingiram cinco membros do Hezbollah em três incidentes separados no sul do Líbano desde 15 de março. Em um dos incidentes no domingo, os militares israelenses disseram que atingiram dois militantes do Hezbollah "que atuavam como agentes de observação e dirigiam atividades terroristas". Fontes de segurança no Líbano disseram que cinco membros do Hezbollah foram mortos.

Os militares israelenses disseram no domingo que um tiro atingiu um carro estacionado na comunidade israelense de Avivim, e que o tiro provavelmente veio do Líbano. Ninguém reivindicou a responsabilidade.

ATAQUES DESTROEM CASAS PRÉ-FABRICADAS

No Líbano, ataques israelenses em duas cidades na segunda-feira destruíram casas pré-fabricadas levadas para a área para pessoas cujas casas foram destruídas na guerra, disseram fontes de segurança.

O cessar-fogo apoiado pelos EUA, acordado em novembro, exigia que o Hezbollah não tivesse armas no sul do país e que as tropas israelenses se retirassem à medida que o exército libanês apoiado pelos EUA se deslocasse para a região.

Israel disse no início deste mês que havia concordado com as negociações apoiadas pelos EUA com o Líbano com o objetivo de demarcar a fronteira. Também libertou cinco libaneses detidos pelos militares israelenses no que chamou de "gesto para o presidente libanês".