Polônia e países bálticos planejam se retirar de convenção sobre minas terrestres

"As ameaças militares aos países membros da Otan que fazem fronteira com Rússia e Belarus aumentaram significativamente", disseram os ministros da Defesa dos países em uma declaração conjunta.

"Com essa decisão, estamos enviando uma mensagem clara: nossos países estão preparados e podem usar todas as medidas necessárias para defender nossas necessidades de segurança."

A retirada planejada foi feita para permitir a proteção efetiva das fronteiras da região, disse a ministra da Defesa da Lituânia, Dovile Sakaliene, em uma declaração separada. Todos os quatro países compartilham fronteiras com a Rússia. Polônia, Lituânia e Letônia também fazem fronteira com Belarus, aliada de Moscou.

O anúncio ocorre em um momento em que a Ucrânia e a Rússia podem estar prestes a concluir um cessar-fogo de 30 dias e podem avançar em direção a um fim mais permanente do conflito de três anos desencadeado pela invasão russa na Ucrânia.

A Polônia e os países bálticos estão preocupados que o fim da guerra na Ucrânia poderia levar a Rússia a se rearmar e mirar neles. Todos os quatro países estiveram sob o domínio de Moscou durante a Guerra Fria.

A Convenção de Ottawa de 1997 foi um dos vários acordos internacionais concluídos após o fim da Guerra Fria para incentivar o desarmamento global. Os ativistas contra as minas terrestres ganharam o Prêmio Nobel da Paz no mesmo ano. As minas mataram ou mutilaram dezenas de milhares de civis em todo o mundo, muitos deles muito tempo depois do fim dos conflitos.