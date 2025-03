Presidentes do Congo e de Ruanda discutem conflito no leste do Congo no Catar

Por Andrew Mills e Aaron Ross

DOHA (Reuters) - O presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi, e seu homólogo ruandês, Paul Kagame, reuniram-se no Catar nesta terça-feira para suas primeiras conversas diretas desde que os rebeldes do M23 intensificaram uma ofensiva no leste do Congo em janeiro, disseram os três governos.

Mediada pelo Emir do Catar, a reunião ocorreu em meio a um rápido avanço que levou o M23 a tomar as duas maiores cidades do leste do Congo.