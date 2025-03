Rússia se prepara para confronto com Europa, diz Ursula von der Leyen

BRUXELAS (Reuters) - A Rússia está se preparando para um confronto com as democracias europeias à medida que os Estados Unidos mudam seu foco para a região do Indo-Pacífico, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira.

"A Rússia expandiu maciçamente sua capacidade de produção militar-industrial... Esse investimento alimenta sua guerra de agressão na Ucrânia, ao mesmo tempo em que a prepara para futuros confrontos com as democracias europeias", afirmou ela, em discurso na Academia Militar Real Dinamarquesa, em Copenhague.

(Reportagem de Lili Bayer e Charlotte Van Campenhout)