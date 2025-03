Trump e Putin acertam cessar-fogo a alvos de energia entre Rússia e Ucrânia por 30 dias

Por Jeff Mason e Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, concordou nesta terça-feira com uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Rússia e a Ucrânia parem de atacar a infraestrutura de energia uma da outra por 30 dias, informou o Kremlin após uma longa conversa telefônica entre os líderes.

Os dois países planejam iniciar negociações "imediatamente" no Oriente Médio sobre um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, de acordo com informações da Casa Branca.