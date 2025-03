Ucrânia apoiaria proposta para interromper ataques à infraestrutura de energia, diz Zelenskiy

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que a Ucrânia apoiaria uma proposta dos EUA para interromper os ataques à infraestrutura de energia russa e disse que esperava falar com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre suas conversas com o presidente russo, Vladimir Putin.

A Casa Branca disse mais cedo que Putin e Trump concordaram, durante uma ligação telefônica, com um cessar-fogo limitado de 30 dias em alvos de infraestrutura de energia na Ucrânia e que as conversas com o objetivo de avançar em direção a um plano de paz mais amplo começariam "imediatamente".

"Acho que será certo termos uma conversa com o presidente Trump e saberemos em detalhes o que os russos ofereceram aos americanos ou o que os americanos ofereceram aos russos", disse Zelenskiy aos repórteres durante uma videoconferência.