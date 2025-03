Após ligação com Zelensky, Trump diz que 'estamos muito bem encaminhados'

A Rússia e a Ucrânia se acusaram mutuamente nesta quarta-feira de violar um novo acordo para evitar ataques a alvos de energia, horas depois de ter sido acertado entre os presidente norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.

Mas a troca de prisioneiros, apresentada como uma medida de construção de confiança, foi levada adiante, e Trump deu sequência ao telefonema de terça-feira com Putin com um telefonema nesta quarta-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dizendo depois que "estamos muito bem encaminhados".

Trump disse que seu "telefonema muito bom" com Zelensky durou uma hora, a primeira conversa entre eles desde que uma reunião no Salão Oval se transformou em uma discussão aos gritos em 28 de fevereiro.