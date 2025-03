Câmara dos Deputados da Argentina autoriza governo a negociar novo acordo com FMI

Como se encontra em minoria absoluta no Congresso, o governo decidiu desafiar a lei argentina e aprovar o acordo por decreto. Tendo agora sido ratificado pela Câmara dos Deputados, o acordo não precisa ser debatido no Senado.

"Tenho uma visão crítica de apoio e votarei a favor", disse a repórteres Miguel Pichetto, deputado da oposição peronista moderada. "Tenho uma visão crítica do decreto, acho que faltam explicações... mas acho que temos que pensar fundamentalmente sobre a Argentina", acrescentou.

Milhares de ativistas de partidos de oposição, sindicatos e organizações sociais se mobilizaram em torno do Congresso, no centro de Buenos Aires, para protestar contra o ajuste previdenciário implementado por Milei desde que ele assumiu o cargo no final de 2023.

Na última quarta-feira, uma marcha semelhante terminou com ferimentos graves e prisões em decorrência de confrontos entre a polícia e os manifestantes.

O mercado acionário de Buenos Aires fechou a quarta-feira com um ganho de 4,52% no índice de referência S&P Merval, enquanto a dívida soberana no mercado de balcão subiu 0,4% em média, com o risco-país caindo 19 unidades para 772 pontos-base.

