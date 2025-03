EUA atacam redutos houthis no Iêmen onde líderes estão escondidos, dizem fontes iemenitas

Por Mohammed Ghobari

ADEN/DUBAI (Reuters) - Os Estados Unidos atingiram alvos em todo o Iêmen em ataques aéreos durante a noite, incluindo a província de Saada, que fontes iemenitas dizem ser um esconderijo de longa data para os líderes houthis, e a cidade portuária de Hodeidah, no Mar Vermelho.

A TV Al Masirah, dirigida pelos houthis, relatou mais de 10 ataques em vários locais, inclusive no distrito de Al-Safra, em Saada. A área abriga locais de armazenamento e treinamento de armas e é considerada um dos redutos militares mais importantes e fortificados do grupo, de acordo com fontes iemenitas.