Governo Trump acusa juiz de intromissão indevida em caso de deportações de venezuelanos

Boasberg emitiu uma ordem proibindo temporariamente o governo Trump de remover imigrantes dos Estados Unidos com base em uma lei do século 18 que foi invocada por Trump para prosseguir com as deportações.

"As questões pendentes são graves intromissões em aspectos centrais da autoridade absoluta e irrevogável do Poder Executivo", escreveram os advogados do Departamento de Justiça.

O processo aumenta uma disputa que gerou a preocupação de que Trump esteja ampliando ainda mais os limites do Poder Executivo às custas do Judiciário, que, de acordo com a Constituição dos EUA, é um ramo coigual do Estado norte-americano.

Críticos de Trump e alguns especialistas jurídicos expressaram preocupação com uma possível crise constitucional iminente se seu governo desafiar abertamente as decisões judiciais.

Em uma publicação em rede social na terça-feira, Trump pediu o impeachment de Boasberg em um processo parlamentar que poderia levar à remoção, descrevendo o juiz como um "agitador e causador de problemas" de extrema-esquerda. Boasberg foi nomeado para o cargo pelo ex-presidente democrata Barack Obama.

Os comentários do presidente levaram a uma rara declaração de Roberts, que é membro da maioria conservadora da Suprema Corte dos EUA. Roberts disse que a apelação de decisões judiciais, e não o impeachment de um juiz, era a resposta apropriada para discordar da decisão de um magistrado.