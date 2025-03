Militares israelenses dizem que iniciaram nova operação terrestre em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM (Reuters) - Os militares israelenses disseram nesta quarta-feira que suas forças retomaram as operações terrestres no centro e no sul da Faixa de Gaza, após um segundo dia de ataques aéreos matar pelo menos 20 palestinos, de acordo com profissionais de saúde locais.

A retomada das operações terrestres ocorre um dia depois que mais de 400 palestinos foram mortos em ataques aéreos, em um dos episódios mais mortais desde o início do conflito, rompendo um cessar-fogo que, em grande parte, vinha sendo mantido desde janeiro.