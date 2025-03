Promotor do México diz que investigação de restos humanos em fazenda de Jalisco foi falha

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O procurador-geral do México disse nesta quarta-feira que houve falhas na investigação de restos humanos encontrados em uma fazenda no Estado de Jalisco, no oeste do México, e que haverá responsabilização caso as autoridades locais tenham cometido irregularidades.

O procurador-geral do México, Alejandro Gertz, disse em uma coletiva de imprensa que seu gabinete conduz uma investigação para determinar a origem dos restos humanos e a causa da morte das vítimas.

A hipótese de a promotoria local ter vínculos com o crime organizado também deve ser investigada, disse Gertz.