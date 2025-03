Putin quer que Trump reconheça formalmente toda terras que Rússia tomou na Ucrânia, diz jornal

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, quer que o presidente dos EUA, Donald Trump, reconheça formalmente todas as quatro regiões ucranianas que Moscou reivindicou como suas, além da Crimeia, informou o jornal russo Kommersant.

Citando fontes não identificadas que participaram de um evento privado de negócios com Putin na terça-feira, o Kommersant disse que Putin quer que os EUA reconheçam formalmente as quatro regiões -- Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson -- como parte da Rússia, juntamente com a Crimeia, que Moscou tomou e anexou em 2014.

A Rússia, embora esteja avançando no campo de batalha, não controla totalmente nenhuma das quatro regiões.