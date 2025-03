Rússia e Ucrânia registram ataques aéreos após telefonema entre Putin e Trump

"A Rússia está atacando a infraestrutura civil e as pessoas -- agora mesmo", afirmou Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelenskiy, durante a noite no Telegram.

O ministro da Defesa da Alemanha disse que o acordo de Putin para parar temporariamente de atacar as instalações de energia ucranianas não valeu para "nada", e Trump teria que obter maiores concessões.

"Os ataques à infraestrutura civil na primeira noite após esse telefonema supostamente fundamental e grandioso não diminuíram", declarou Boris Pistorius à emissora alemã ZDF. "Putin está jogando um jogo aqui e tenho certeza de que o presidente americano não conseguirá ficar sentado e assistindo por muito mais tempo."

VÁRIOS ATAQUES

Ambos os lados em guerra descreveram dezenas de ataques de drones durante a noite. As autoridades regionais ucranianas disseram que casas foram atingidas na região de Sumy e na região ao redor da capital, e que os ataques atingiram o sistema de energia que abastece as ferrovias no sul. As autoridades russas disseram que um terminal de petróleo foi atingido no sul da Rússia, causando um incêndio.

Em Sumy, as autoridades regionais disseram que os ataques russos com drones também danificaram dois hospitais, não causando feridos, mas forçando a retirada de pacientes e funcionários do hospital.