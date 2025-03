Secretário-geral condena ataque a funcionários da ONU

GENEBRA (Reuters) - O secretário-geral das Nações Unidas condenou nesta quarta-feira ataques ao pessoal da ONU e acrescentou, em uma declaração de seu porta-voz, que todas as partes envolvidas no ataque de Israel a Gaza sabiam onde ficavam as instalações da ONU.

"O secretário-geral ficou profundamente triste e chocado ao saber da morte de um membro da equipe do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos, quando duas pousadas da ONU em Deir al Balah foram atingidas por ataques", escreveu um porta-voz do secretário-geral Antonio Guterres.

"A localização de todas as instalações da ONU é conhecida pelas partes em conflito, que são obrigadas pelo direito internacional a protegê-las e manter sua absoluta inviolabilidade", continuou a declaração.