Seis imigrantes morrem e 40 estão desaparecidos em naufrágio na ilha italiana de Lampedusa, diz Acnur

Um porta-voz da Acnur declarou que os sobreviventes contaram aos socorristas que muitos de um grupo de 56 imigrantes -- de Camarões, Costa do Marfim, Guiné e Mali -- caíram na água devido ao mau tempo, poucas horas depois de partirem da cidade tunisiana de Sfax.

Os imigrantes resgatados estavam sendo assistidos em Lampedusa pela Acnur e sua agência parceira, o Comitê Internacional de Resgate (IRC), enquanto a Cruz Vermelha Italiana estava fornecendo apoio psicológico, acrescentou o porta-voz.

Lampedusa fica no Mediterrâneo, entre Tunísia, Malta e a maior ilha italiana, a Sicília, e é o primeiro porto de escala para muitos imigrantes que buscam chegar à União Europeia vindos do norte da África, uma das travessias marítimas mais mortais do mundo.

Mais de 66.600 imigrantes marítimos chegaram à Itália no ano passado, menos da metade do número de 2023, e cerca de 9.000 chegaram à costa italiana até agora este ano, de acordo com dados do Ministério do Interior italiano.

(Reportagem de Cristina Carlevaro e Alvise Armellini)