STF tem maioria para rejeitar suspeição de ministros para julgar denúncia contra Bolsonaro

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, já havia rejeitado pedidos semelhantes de impedimento dos três ministros no final de fevereiro. O que a corte analisa em plenário virtual, agora, são recursos apresentados pelas defesas de Bolsonaro, do general da reserva e ex-ministro Braga Netto e pelo general da reserva Mario Fernandes, todos denunciados por suposta participação na tentativa de golpe.

Oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em fevereiro, a denúncia de Bolsonaro e Braga Netto deve ser analisada pela Primeira Turma do tribunal no dia 25.

A Primeira Turma é formada pelos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Dino, além de Moraes, que é relator do caso, e de Zanin, presidente do colegiado.