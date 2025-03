Temperaturas recordes em 2024 aceleram perda de gelo e elevam nível do mar, diz órgão meteorológico da ONU

O calor dos oceanos também atingiu o nível mais alto já registrado e a taxa de aquecimento está se acelerando, com o aumento das concentrações de CO2 nos oceanos também elevando os níveis de acidificação.

As geleiras e o gelo marinho continuaram a derreter em um ritmo acelerado, o que, por sua vez, elevou o nível do mar a um novo patamar. De 2015 a 2024, o nível do mar aumentou em uma média de 4,7 milímetros por ano, em comparação com 2,1 mm de 1993 a 2002, segundo dados da OMM.

Kennedy também alertou sobre as implicações de longo prazo do derretimento do gelo nas regiões do Ártico e da Antártida.

"As mudanças nessas regiões podem afetar o tipo de circulação geral dos oceanos, que afeta o clima em todo o mundo", disse ele. "O que acontece nos polos não necessariamente permanece nos polos."