Turquia detém prefeito de Istambul no que oposição chama de "golpe"

Em resposta, a lira turca caiu 12%, atingindo o valor mais baixo de todos os tempos, 42 por dólar, ressaltando as preocupações com a erosão do estado de direito no importante mercado emergente e país membro da Otan que Erdogan dirige há 22 anos.

O governo nega as acusações da oposição e afirma que o judiciário é independente. Enquanto isso, o governo está pressionando para acabar com uma insurgência de décadas do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), depois que seu líder preso pediu o desarmamento no mês passado, no que poderia ser um grande passo em direção à paz regional.

Imamoglu, de 54 anos, que está à frente de Erdogan em algumas pesquisas de opinião, enfrenta duas investigações separadas que também incluem acusações de liderar uma organização criminosa, suborno e fraude em licitações.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito com dois mandatos disse que não desistiria e continuaria firme diante da pressão, enquanto ajeitava a gravata e se preparava para deixar sua casa para ser detido na manhã de quarta-feira.

O Partido Republicano do Povo (CHP), principal partido de oposição, estava pronto para nomeá-lo seu desafiante presidencial oficial contra Erdogan dentro de alguns dias.

A próxima eleição está marcada para 2028, mas Erdogan atingiu seu limite de dois mandatos como presidente, depois de ter atuado anteriormente como primeiro-ministro. Se ele desejar concorrer novamente, deverá convocar uma eleição antecipada antes de terminar seu mandato ou alterar a constituição.