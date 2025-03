Zelenskiy diz que cessar-fogo parcial com a Rússia pode ser implementado rapidamente

(Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que a interrupção dos ataques contra infraestrutura de energia na guerra com a Rússia poderia ser implementada rapidamente, e que a Ucrânia responderia da mesma forma se Moscou violasse os termos do cessar-fogo.

Zelenskiy disse aos repórteres que teve "provavelmente seu telefonema mais substancial" até agora com o presidente dos EUA, Donald Trump, e que não se sentiu pressionado, na primeira conversa entre eles desde uma reunião desastrosa no Salão Oval no mês passado.

(Reportagem de Yuliia Dysa e Tom Balmforth)