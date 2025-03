Zelenskiy diz que teve telefonema substancial com Trump para discutir cessar-fogo parcial e defesas aéreas

(Reuters) - Equipes ucranianas e norte-americanas poderão se reunir na Arábia Saudita nos próximos dias para discutir os aspectos técnicos do cessar-fogo parcial, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, após o que ele descreveu como um telefonema "muito substancial" com o presidente norte-americano, Donald Trump.

"Instruímos nossas equipes para resolver questões técnicas relacionadas à implementação e expansão do cessar-fogo parcial. As equipes ucranianas e americanas estão prontas para se reunir na Arábia Saudita nos próximos dias para continuar coordenando os passos em direção à paz", disse Zelenskiy no X.

Ele descreveu sua conversa com Trump como "positiva, muito substancial e franca".