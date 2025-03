Autoridades dos EUA propõem plano para reformular ajuda externa, mostra memorando

Por Raphael Satter e Daphne Psaledakis

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump preparou uma proposta para reformular a estrutura de como Washington distribui bilhões de dólares de ajuda externa, de acordo com um memorando interno que pede o financiamento de menos áreas avaliadas como mais bem alinhadas com os interesses geopolíticos dos EUA.

A proposta, vista pela Reuters, surge durante uma pressão sem precedentes do presidente Donald Trump e do bilionário Elon Musk para reduzir o tamanho do governo federal, que, segundo eles, usa indevidamente o dinheiro do contribuinte para causas que não promovem os interesses dos EUA.