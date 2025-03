Central sindical argentina anuncia greve geral contra Milei em 10 de abril

BUENOS AIRES (Reuters) - A poderosa Confederação Geral do Trabalho (CGT) da Argentina anunciou nesta quinta-feira que realizará uma greve geral de 24 horas em 10 de abril em protesto contra as medidas de austeridade e reformas econômicas do presidente Javier Milei.

Ainda que Milei tenha conseguido uma redução drástica na inflação altíssima da Argentina, os sindicatos dizem que seus cortes nos gastos públicos causaram demissões em massa e prejudicaram o poder de compra dos consumidores.

O aumento do desemprego será o foco da greve, disse o secretário-geral da CGT, Héctor Daer.