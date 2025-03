Decolagem de voo da Southwest é cancelada após tripulação confundir pista de taxiamento de Orlando

Uma colisão fatal entre um helicóptero do Exército e um jato regional da American Airlines em 29 de janeiro, que matou 67 pessoas perto do Aeroporto Nacional Reagan de Washington, reacendeu as preocupações com a segurança da aviação dos EUA.

Nos últimos dois anos, houve uma série de incidentes preocupantes de quase acidentes que destacaram a pressão sobre as operações de controle de tráfego aéreo, que enfrenta falta de pessoal.

(Reportagem de David Shepardson)