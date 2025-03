Gastos com defesa dividem coalizão governista da Espanha, enquanto líderes da UE pressionam por aumento

Mas ele enfrenta oposição em seu país de aliados de esquerda, relutantes em sacrificar gastos sociais em prol da defesa.

O Partido Socialista de Sánchez votou contra as medidas apresentadas por um partido regional de esquerda na Câmara dos Deputados que se opunha aos aumentos dos gastos com defesa e pedia que a Espanha deixasse a Otan.

No entanto, seu parceiro menor, o Sumar -- uma plataforma de partidos de esquerda que controlam cinco ministérios liderados pela vice-premiê Yolanda Diaz -- apoiou as propostas. Mais tarde, ela disse que um consenso mínimo pode ser possível com um debate "calmo".

As medidas foram rejeitadas.

Mais cedo, em Bruxelas, Sánchez disse em uma reunião do Conselho da UE que estava comprometido com o aumento dos gastos com defesa e segurança, embora tenha se oposto ao termo "rearmamento" usado no white paper divulgado pela principal diplomata da UE, Kaja Kallas.

"Temos que falar de forma diferente, dirigir-nos aos nossos cidadãos de outra maneira quando falamos sobre a necessidade de melhorar a segurança e as capacidades de defesa europeias", disse ele.