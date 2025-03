Irã afirma que considerará "oportunidades" e ameaças da carta de Trump

DUBAI (Reuters) - O Irã considerará as "oportunidades", bem como as ameaças contidas em uma carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o incitou a alcançar um novo acordo nuclear, e responderá em breve, disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, nesta quinta-feira.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou a carta de Trump na semana passada como enganosa, dizendo que as exigências excessivas de Trump "apertariam o nó das sanções e aumentariam a pressão sobre o Irã".

Mas Araqchi disse que Teerã ainda estava avaliando a carta e ponderando sua resposta.