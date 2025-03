Líderes da UE são incentivados a apoiar Ucrânia com reforço de armas

Kallas reduziu uma proposta de prometer até 40 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia este ano, com cada país contribuindo de acordo com seu tamanho econômico, após a resistência de alguns países, especialmente no sul da Europa.

Ela disse aos repórteres que agora estava se concentrando no que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy -- que falou na cúpula por meio de um link de vídeo -- diz precisar com mais urgência, como 2 milhões de projéteis de artilharia a um custo de 5 bilhões de euros.

"Devemos pelo menos começar a dar um passo realmente concreto -- não apenas com palavras, mas também com ações que ajudem a Ucrânia neste momento. Porque quanto mais fortes eles forem no campo de batalha, mais fortes eles serão atrás da mesa de negociações", disse Kallas.

O reforço das defesas da própria UE também faz parte da agenda da cúpula, refletindo o profundo temor de que Moscou possa atacar um membro da UE nos próximos anos e as dúvidas sobre o futuro da proteção dos EUA para a Europa por meio da aliança de defesa da Otan.

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, reiterou seu apoio a Kiev na quinta-feira, dizendo que "a Ucrânia precisa de nossa assistência militar, a Ucrânia precisa de mísseis de longo alcance e estamos prontos para fornecê-la. Devemos aumentar a pressão sobre a Rússia".

"Temos que nos rearmar porque, caso contrário, seremos as próximas vítimas da agressão russa", acrescentou.