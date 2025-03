Rússia e EUA discutirão transporte no Mar Negro e paz na Ucrânia na Arábia Saudita

"Esperamos que as negociações continuem em nível de especialistas e que continuem nos próximos dias", disse Peskov, acrescentando que o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, conversou com Mike Waltz, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, na quarta-feira.

Peskov disse que quando Putin e Trump conversaram por telefone na terça-feira, eles discutiram a "Iniciativa do Mar Negro".

A Turquia e as Nações Unidas ajudaram a mediar a chamada Iniciativa de Grãos do Mar Negro, um acordo fechado em julho de 2022 que permitiu a exportação segura de quase 33 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia através do Mar Negro, apesar da guerra.

A Rússia se retirou do acordo depois de um ano, reclamando que suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes enfrentavam sérios obstáculos.

"Cumprimos todas as condições na época, mas as condições em relação a nós não foram cumpridas", disse Peskov.

A Casa Branca, em declaração de 18 de março sobre a ligação entre Putin e Trump, afirmou que os líderes concordaram com a negociação técnica sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, um cessar-fogo total e paz permanente.