Com ações abrangentes, Trump testa ordem constitucional dos EUA

"PAREM AS LIMINARES NACIONAIS AGORA, ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS", escreveu Trump em uma publicação na mídia social. "Se o juiz Roberts e a Suprema Corte dos Estados Unidos não resolverem essa situação tóxica e sem precedentes IMEDIATAMENTE, nosso país estará em sérios apuros!"

TEORIA DO EXECUTIVO UNITÁRIO

Trump também pretende enfraquecer as verificações dentro do Poder Executivo, de acordo com especialistas jurídicos, inclusive demitindo os inspetores gerais e os chefes de várias agências criadas pelo Congresso para ter uma medida de independência do controle direto do presidente.

Algumas das amplas afirmações de poder de Trump estão de acordo com o que é chamado de teoria do "executivo unitário". Essa visão jurídica conservadora vê o presidente como detentor de vasta autoridade sobre o Poder Executivo -- mesmo quando o Congresso procura impor limites, como proteger os chefes de agências independentes contra demissões em massa sem justa causa.

John Yoo, um defensor do executivo unitário, disse que Trump está tentando retornar o poder presidencial às dimensões que existiam antes das reformas promulgadas pelos parlamentares dos EUA após o escândalo político de Watergate que levou o presidente republicano Richard Nixon a renunciar em 1974. Essas reformas, segundo Yoo, aumentaram o poder do Congresso em detrimento da autoridade presidencial.

"Podemos entender muitas das ações de Trump como tentativas de desfazer as reformas de Watergate e restaurar o controle presidencial total sobre o Poder Executivo", disse Yoo, que atuou como advogado do Departamento de Justiça durante o governo do presidente republicano George W. Bush e agora é professor da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia em Berkeley.