Departamento de Justiça dos EUA age para proteger Trump de ações judiciais do 6 de janeiro

Partidários de Trump atacaram o Capitólio em uma tentativa fracassada de impedir que o Congresso certificasse a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020 após Trump fazer falsas alegações de fraude eleitoral generalizada.

O departamento citou uma lei federal que determina que o governo dos EUA seja o réu quando funcionários federais forem processados em suas funções oficiais sob leis estaduais. A ação do departamento aplica-se apenas a alegações feitas sob as leis locais em Washington, D.C.

A nova postura do Departamento de Justiça contradiz a posição adotada durante o governo Biden, quando promotores argumentaram em um processo criminal contra Trump -- já arquivado -- que muitas de suas ações ligadas ao tumulto não estavam relacionadas às suas responsabilidades oficiais.

Desde que retornou à presidência, em janeiro, Trump passou a exercer controle sobre o Departamento de Justiça, e seus novos altos funcionários exigem que os advogados do governo sejam fiéis à sua agenda.

Policiais e parlamentares democratas entraram com oito processos civis contra Trump -- agora consolidados e sob a responsabilidade de Mehta -- buscando indenizações monetárias, argumentando que ele dirigiu e ajudou os ataques à polícia quando fez um discurso incendiário a apoiadores pouco antes de eles chegarem ao Capitólio.

Trump nega as alegações no litígio e pediu ao juiz que o considere imune com base no fato de que ele estava atuando em seu papel formal como presidente.