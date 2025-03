Homem é preso por planejar ataque a base militar britânica

LONDRES (Reuters) - Um homem britânico que planejava um ataque a uma base aérea no norte da Inglaterra com uma bomba caseira usando explosivos retirados de fogos de artifício foi condenado nesta sexta-feira a quase 40 anos de prisão.

A juíza que proferiu a sentença disse que Mohammad Farooq, de 29 anos, havia se inspirado no Estado Islâmico e se radicalizado online.

Farooq foi considerado culpado em julho do ano passado por preparar atos de terrorismo após um julgamento no Sheffield Crown Court. Antes do julgamento, ele havia se declarado culpado por posse de substância explosiva com intenção de colocar vidas em risco e outros delitos, após ser preso do lado de fora do St. James's Hospital em Leeds, em janeiro de 2023.