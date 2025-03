Líder da Coreia do Norte diz que seu país continuará apoiando a Rússia, segundo KCNA

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un reuniu-se com o principal conselheiro de segurança da Rússia, Sergei Shoigu, nesta sexta-feira, e disse que a Coreia do Norte continuará a apoiar a luta da Rússia para proteger a soberania nacional, informou a mídia estatal norte-coreana KCNA no sábado (horário local).

Shoigu viajou para a Coreia do Norte e discutiu sobre Ucrânia com Kim, informou a agência de notícias russa Tass na sexta-feira.

Kim e Shoigu discutiram maneiras de expandir e fortalecer ainda mais os intercâmbios e a cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte em vários campos, inclusive na área de segurança, disse a KCNA, sem entrar em detalhes.