Pesquisa na Columbia já sente efeitos de cortes de financiamento por Trump

Uma semana depois, o governo enviou uma carta com nove exigências relacionadas à forma como a escola lida com os protestos e como supervisiona seu departamento de estudos do Oriente Médio. O cumprimento das exigências, que professores de direito da Columbia e grupos de direitos civis dizem ser inconstitucionais, é uma pré-condição para as negociações sobre o "relacionamento financeiro contínuo da Columbia com o governo dos Estados Unidos", diz a carta.

O cancelamento repentino de repasses de verbas está causando um impacto profundo e imediato no campus médico de Columbia, cerca de 50 quarteirões ao norte do campus principal, onde manifestantes organizaram semanas de acampamentos em tendas e uma breve tomada de um prédio do campus no ano passado.

Cientistas e médicos beneficiados com verbas dos Institutos Nacionais de Saúde após meses ou anos de trabalho descreveram o choque de receber avisos incomuns por e-mail na semana passada dizendo que seus projetos foram encerrados devido a "ações antissemitas inseguras".

Pesquisadores e administradores da Columbia dizem que os projetos cancelados incluem o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em IA que ajuda os enfermeiros a detectar a deterioração da saúde de um paciente no hospital dois dias antes de outros sistemas de alerta precoce.

O governo também cancelou o financiamento de um estudo destinado a melhorar a segurança de terapias de transfusão de sangue para adultos, crianças e recém-nascidos, e pesquisas sobre miomas uterinos, tumores não cancerosos que podem causar dor e afetar a fertilidade das mulheres.

"Isso é devastador para a pesquisa científica", disse Marc Richmond, cardiologista pediátrico e professor associado do Centro Médico da Universidade de Columbia.