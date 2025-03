Suprema Corte israelense congela demissão do chefe do Shin Bet

"Estamos muito preocupados com o fato de que esses sejam os últimos dias de Israel como uma democracia", disse Uri Arnin, um empresário que participou de um protesto em frente à residência de Netanyahu em Jerusalém.

"Estamos aqui para tentar mudar esse rumo, mas as chances não são muito altas", disse ele.

A decisão da Suprema Corte permitirá que o tribunal considere as petições lançadas contra a demissão, que foi aprovada pelo gabinete na noite de quinta-feira, com uma decisão até o dia 8 de abril, segundo um comunicado do tribunal.

Os ativistas por trás da petição disseram que havia preocupações claras sobre a decisão de demitir Bar e uma investigação do Shin Bet sobre supostos laços financeiros entre o Catar e assessores do gabinete de Netanyahu. Mas eles disseram que as preocupações eram mais amplas.

"Não se trata apenas de Ronen Bar, nem mesmo dos supostos laços entre o círculo íntimo de Netanyahu e o Catar", disse Eliad Shraga, advogado e fundador do Movimento para um Governo de Qualidade, um grupo anticorrupção que entrou com uma petição contra a demissão de Bar.

"Isso realmente tem a ver com a democracia israelense, com o estado de direito", disse ele.