Trump concede à Boeing contrato para fabricação do caça F-47

As operações comerciais da Boeing têm enfrentado dificuldades enquanto ela tenta retomar a produção de seu jato campeão de vendas, o 737 MAX. Já sua operação de defesa tem sido prejudicada por contratos de baixo desempenho para aviões-tanque de reabastecimento aéreo, drones e jatos de treinamento.

"A vitória é um grande impulso para a empresa, que tem enfrentado problemas com estouros de custos, atrasos no cronograma e execução de outros programas do Departamento de Defesa", disse Roman Schweizer, analista da TD Cowen.

Os estouros de custos no programa do avião-tanque de reabastecimento aéreo KC-46 ultrapassaram US$7 bilhões nos últimos anos, enquanto outro contrato de preço fixo para atualizar dois aviões Air Force One gerou um prejuízo de US$2 bilhões para o top 5 de fornecedores de defesa dos EUA.

A Boeing tem enfrentado escrutínio contínuo após uma série de crises, incluindo uma emergência no ar em janeiro de 2024 envolvendo um novo 737 MAX 9, da Alaska Airlines, sem quatro parafusos principais. Em janeiro, a Boeing relatou um prejuízo anual de US$11,8 bilhões -- o maior desde 2020 -- devido a problemas em suas principais unidades, juntamente com as consequências de uma greve que encerrou a produção da maioria dos jatos.

A Boeing cedeu terreno à rival Airbus na corrida para entregas de aeronaves e entrou na mira de reguladores e clientes após erros. A Administração Federal de Aviação impôs um teto de produção mensal no início de 2024.