Israel ataca o Líbano em resposta a disparos de foguetes na fronteira

O Hezbollah negou a responsabilidade pelos ataques de sábado, dizendo que não tinha "nenhuma ligação" com os lançamentos de foguetes e que continuava comprometido com o cessar-fogo. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Uma autoridade israelense disse que a identidade do grupo que disparou os foguetes ainda não tinha sido confirmada. Seis foguetes foram disparados, segundo a autoridade, três dos quais atravessaram para Israel e foram interceptados.

A troca de disparos de sábado foi a primeira desde que Israel abandonou um cessar-fogo separado em Gaza com o grupo militante palestino Hamas, um aliado do Hezbollah, ambos apoiados pelo inimigo de Israel, o Irã.

As Forças Armadas israelenses disseram na madrugada de sábado que interceptaram três foguetes lançados de um distrito libanês a cerca de seis quilômetros ao norte da fronteira em direção à cidade israelense de Metula, o segundo lançamento entre fronteiras desde que o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em novembro pôs fim aos combates.

Em retaliação, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou que os militares "agissem com força contra dezenas de alvos terroristas no Líbano", disse Netanyahu em um comunicado.

As Forças Armadas israelenses disseram separadamente que atingiram dezenas de lançadores de foguetes do Hezbollah e um centro de comando de onde os militantes do grupo estavam operando, no sul do Líbano.