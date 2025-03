Papa Francisco planeja aparecer em público no domingo pela primeira vez em cinco semanas

Os últimos boletins do Vaticano sobre a condição médica do papa têm sido cautelosamente otimistas. Na sexta-feira, o Vaticano disse que Francisco estava reduzindo o uso de oxigênio de alto fluxo para ajudar a respirar.

Um cardeal sênior, no entanto, declarou na sexta-feira que poderia levar algum tempo para o papa "reaprender a falar" depois de usar oxigênio durante sua internação hospitalar.

"O papa está indo muito bem, mas o oxigênio de alto fluxo resseca tudo", disse o cardeal Victor Fernández, a principal autoridade de doutrina do Vaticano. "Ele precisa reaprender a falar, mas sua condição física geral é a mesma de antes."

O Vaticano não deu um prazo para a alta do papa do hospital, mas os planos para uma reunião com o rei britânico Charles em 8 de abril levantaram a possibilidade de que Francisco poderia estar de volta à sua residência no Vaticano até lá.