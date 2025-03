CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco receberá alta hospitalar no domingo e precisará de dois meses de repouso no Vaticano, disse no sábado um dos médicos que o tratam.

Francisco, de 88 anos, deu entrada no hospital em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória grave que tem exigido tratamento contínuo.

(Reportagem de Joshua McElwee)