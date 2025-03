Rússia adverte sobre "resposta simétrica" aos ataques ucranianos a instalações de energia

MOSCOU (Reuters) - A Rússia se reserva o direito de dar uma "resposta simétrica" aos ataques ucranianos a instalações de energia russas, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia no sábado.

A Rússia e a Ucrânia se acusaram mutuamente na sexta-feira de explodir uma estação de bombeamento de gás russa em uma área de fronteira onde as tropas ucranianas estão se retirando. A Rússia atacou repetidamente a infraestrutura de energia ucraniana em três anos de combates, e a Ucrânia tem atacado instalações de energia na Rússia.

"Como em 2022, as provocações estão sendo usadas novamente com o objetivo de interromper o processo de negociação. Estamos alertando claramente que, se o regime de Kiev continuar com sua linha destrutiva, a Federação Russa se reserva o direito de responder, inclusive com uma resposta simétrica", disse o ministério.