Ataque aéreo israelense mata autoridade do Hamas; número de mortos em Gaza ultrapassa 50.000

As Forças Armadas israelenses confirmaram em um comunicado no domingo a morte da autoridade do Hamas no sábado.

"Essa eliminação degrada ainda mais as capacidades militares e governamentais do Hamas", acrescentaram os militares.

Após dois meses de relativa calma na guerra, os habitantes de Gaza estão novamente fugindo para salvar suas vidas depois que Israel efetivamente abandonou o cessar-fogo, lançando uma nova campanha aérea e terrestre na terça-feira contra o Hamas.

Explosões ecoaram pelo norte, centro e sul da Faixa de Gaza no início do domingo, quando aviões israelenses atingiram vários alvos nessas áreas, no que testemunhas disseram ser uma escalada dos ataques que começaram no início da semana.

Pelo menos 30 palestinos foram mortos em ataques israelenses em Rafah e Khan Younis no domingo, segundo as autoridades de saúde. Entre os mortos estavam três funcionários municipais, de acordo com os médicos.

Bardaweel era membro do órgão de tomada de decisões do Hamas, o escritório político, e ocupou cargos como o de chefe da delegação do Hamas para as negociações de trégua indireta com Israel em 2009 e liderou o escritório de mídia do grupo em 2005.