Papa Francisco retorna ao Vaticano após cinco semanas no hospital

Embora Francisco não esteja mais com pneumonia, ele também não está completamente curado, segundo o médico. Alfieri disse que também levará algum tempo para que ele recupere o uso total de sua voz, depois de lutar contra uma infecção respiratória por tanto tempo.

No domingo, o Vaticano divulgou um breve texto que disse ter sido preparado por Francisco, no qual ele agradeceu aos médicos pelo "cuidado incansável".

Muitos católicos em todo o mundo estavam rezando pela recuperação do papa, e os peregrinos no Vaticano expressaram alívio no domingo com sua saída do hospital.

"Essa alta nos anima a todos e nos dá alegria e esperança", disse a italiana Grazia Mara. "Desejamos a ele um retorno seguro para casa e uma rápida recuperação."

