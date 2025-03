Turquia prende prefeito de Istambul; decisão deve inflamar protestos da oposição

À medida que os acontecimentos no tribunal se desenrolavam, havia sinais de que os problemas do prefeito estavam galvanizando a oposição contra o governo de Erdogan, que governa a Turquia há 22 anos.

Milhares de membros e não-membros do Partido Republicano do Povo (CHP) foram às seções eleitorais em todo o país para eleger Imamoglu como seu candidato em uma futura votação presidencial.

O voto dos não-membros será observado de perto como um indicador de quanto apoio o amplamente popular Imamoglu desfruta além dos fiéis do partido.

Imamoglu chamou as acusações que enfrenta de "calúnias inimagináveis" e convocou protestos em todo o país no domingo. "Vamos acabar com esse golpe, essa mancha em nossa democracia, todos juntos", afirmou ele.

As imagens mostraram o que as emissoras disseram ser ele sendo levado para a prisão de Silivri em um comboio da polícia.

Imamoglu foi afastado de suas funções, juntamente com dois outros prefeitos distritais, segundo um comunicado do Ministério do Interior.