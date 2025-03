Ação judicial acusa grupos pró-palestinos de fazerem propaganda do Hamas em Columbia

Eles acusaram os réus de, desde 2023, coordenarem seus esforços com o Hamas -- grupo que o Departamento de Estado dos EUA considera terrorista -- para promover seus ataques. Disseram ainda que alguns réus "com base em informações e convicções" tinham conhecimento prévio do ataque.

Os réus incluem Mahmoud Khalil, que ajudou a liderar as manifestações em Columbia e foi negociador entre os administradores da universidade e a coalizão do grupo estudantil.

Outros réus incluem os grupos Within Our Lifetime-United for Palestine, Columbia Students for Justice in Palestine, Columbia-Barnard Jewish Voice for Peace e alguns de seus líderes.

"Seria ilegal para o Hamas manter diretamente uma empresa de relações públicas nos Estados Unidos ou contratar agentes para impor sua vontade nas cidades americanas", disse a queixa. "No entanto, esses são precisamente os serviços que os (grupos réus) conscientemente fornecem ao Hamas."

Os réus ou advogados que os representaram em litígios relacionados à Universidade de Columbia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Os advogados de Khalil disseram que ele não tem ligações com o Hamas. A administração Trump está tentando deportar Khalil, um residente permanente legal, atualmente detido na Louisiana.