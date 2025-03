Alguns europeus reconsideram viagens aos EUA em protesto contra Trump

As chegadas da Dinamarca aos EUA caíram 6% em fevereiro, após um aumento de 7% no ano anterior, de acordo com dados da NTTO.

Agentes de viagem europeus e empresas de dados de viagem disseram à Reuters que também estão observando uma queda nas buscas de viagens para os EUA, o que os levou a concentrar a publicidade em outros destinos.

"Tomamos uma decisão ativa de não gastar um centavo em marketing para qualquer viagem aos EUA devido à falta de resposta dos clientes e à situação e atitude atuais em relação à Dinamarca e à Groenlândia em particular", disse Steen Albrechtsen, gerente de produto sênior da Albatros Travel em Copenhague.

Os visitantes estrangeiros gastam de sete a oito vezes mais do que os viajantes domésticos dos EUA, de acordo com a U.S. Travel Association.

O dólar mais forte, que subiu antes da posse de Trump, mas que desde então recuou, e a economia europeia lenta também podem dissuadir algumas pessoas de viajar para os EUA, embora os agentes de viagem tenham dito que o tumulto político está causando o maior impacto.

O número de buscas na internet por voos para os EUA caiu drasticamente este mês na França, Itália e Espanha, disse Mirko Lalli, presidente-executivo da Data Appeal Company, um provedor de dados de turismo. A demanda do Reino Unido, no entanto, continua robusta, acrescentou ele.